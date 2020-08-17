Киев, 17 августа 2020, 11:36 — REGNUM В конце 2014 года действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому сожгли автомобиль. Об этом он написал 17 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Президент Украины прокомментировал поджог автомобиля, принадлежащего съёмочной группе программы «Схемы».
Он выразил надежду, что правоохранители максимально быстро установят злоумышленников, повредивших автомобиль журналистов.
Сообщение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию самих журналистов.
Известный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий также прокомментировал сообщение Зеленского, напомнив, как президент Украины назвал «не интересными» нападения радикалов на сторонников «Партии Шария».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Броварах, что под Киевом, неизвестные сожгли автомобиль съёмочной группы программы «Схемы». Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предположила, что инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью журналистов.
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