Киев, , 11:36 — REGNUM В конце 2014 года действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому сожгли автомобиль. Об этом он написал 17 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Президент Украины прокомментировал поджог автомобиля, принадлежащего съёмочной группе программы «Схемы».

"В декабре 2014-го неподалеку от Дворца «Украина» неизвестные сожгли моё авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников», — написал Зеленский.

Он выразил надежду, что правоохранители максимально быстро установят злоумышленников, повредивших автомобиль журналистов.

Сообщение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию самих журналистов.

«Только в 2020-м было совершено полсотни нападений на украинских журналистов с применением силы. Полсотни с начала года, а Вы, как и в случае с иностранным агентом Шабуниным (общественным деятелем и «борцом с коррупцией» Виталием Шабуниным — ИА REGNUM), реагируете только на поджог автомобиля «Схем» — иностранцев «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент)», — написал журналист телеканала «НАШ» Максим Назаров в своём Telegram-канале.

Известный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий также прокомментировал сообщение Зеленского, напомнив, как президент Украины назвал «не интересными» нападения радикалов на сторонников «Партии Шария».

«Тут без реакции президента не обойтись. А остальные «не интересны», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Броварах, что под Киевом, неизвестные сожгли автомобиль съёмочной группы программы «Схемы». Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предположила, что инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью журналистов.

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