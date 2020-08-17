Вена, , 11:30 — REGNUM Очередной раунд консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружением между Россией и США стартовал в Вене. Об этом 17 августа на своей странице в Twitter написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель МИД России Сергей Рябков, делегацию США — специальный представитель президента по контролю над вооружением Маршалл Биллингсли. Ульянов отметил, что открытый диалог лучше пропагандистской риторики.

Напомним, первые переговоры между Россией и США по стратегической стабильности и контролю над вооружением прошли 22 июня. Стороны договорились создать несколько совместных рабочих групп.

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