Джакарта, , 11:29 — REGNUM Сингапур предлагает Индонезии совместно противостоять пандемии, чтобы пережить трудное время, сообщает Antara.

«Две страны мужественно борются с пандемией. Я уверен, что Индонезия и Сингапур смогут преодолеть этот вызов. Давайте вместе бороться и двигаться вперед», — заявил посол Сингапура в Индонезии Анил Кумар Наяр.

Посол также поздравил Индонезию с Днем независимости.

«От имени посольства Сингапура в Джакарте я желаю вам счастливого 75-летия независимости», — заявил Анил Кумар Наяр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео поздравил жителей Индонезии с 75-летием провозглашения республики.

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