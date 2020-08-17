Минск, , 11:20 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике уже были проведены выборы главы государства, и других не будет.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал… Их (выборов) не будет», — сказал Лукашенко в ходе общения с работниками Минского завода колесных тягачей.

По его словам, если он согласится на требования оппозиции, то «не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим всё».

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

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