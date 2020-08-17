Москва, , 11:11 — REGNUM Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии. Её польские кураторы сейчас в сложном положении, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Она категорически пригодилась бы в Минске на митинге, но Тихановская сейчас в Литве и не хочет возвращаться в Белоруссию. Отказаться от неё тоже нельзя, иначе слетит сюжет с её якобы 80% набранных голосов.

Создавать правительство в изгнании — это долгая и бесперспективная дорога, поэтому и придумали роль национального лидера, которую можно играть из-за рубежа.

Что из нее ещё можно выжать? Ввозить на разнообразные конференции и сессии Европарламента и вбрасывать от её имени инфу, пожалуй, и всё.

На харизматичную Тимошенко, которая предпочла сесть в тюрьму, но не бежать, Тихановская явно не тянет, даже на митингах мало кто вспоминает о ней», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, проигравшая выборы президента Белоруссии оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером.

Читайте также: Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии