Минск, , 11:01 — REGNUM Бастующие на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) «погоду не делают», заявил прибывший на предприятие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу», — цитирует Лукашенко портал Tut.by.

Напомним, ранее СМИ сообщили о забастовке на Минском тракторном заводе. Отмечалось, что работники покинули свои места и направляются к МЗКТ. Глава республики прибыл на Минский завод колесных тягачей на вертолете.

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