Киев, , 11:00 — REGNUM Шевченковский суд Киева принял решение, которым обязал Службу безопасности Украины (СБУ) расследовать деятельность американских биолабораторий на территории Украины. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Согласно решению суда, информация о возможных преступлениях должна быть в течение суток внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее о возможных уголовных преступлениях сообщили депутаты Верховной рады Украины Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин. По их информации, в местах размещения американских биолабораторий ранее фиксировались вспышки опасных заболеваний — геморрагической пневмонии, холеры, гриппа и гепатита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кузьмин рассказал о противоречивых ответах, полученных от органов государственной власти Украины. В одном из них сказано, что американских лабораторий на территории Украины нет, а в другом — что они не ведут хозяйственную деятельность на территории страны.

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