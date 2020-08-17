Воронеж, , 10:49 — REGNUM Депутаты Государственной думы РФ, представляющие Воронежскую область, в целом увеличили свои доходы в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Сведения о доходах и недвижимости депутатов опубликованы на сайте Госдумы.

Основатель холдинга «Молвест» Аркадий Пономарев («Единая Россия») продолжает удерживать лидерство по доходам среди представителей региона в Госдуме — в 2019 году он заработал 248 млн 731 тыс. 381,95 руб., доходы его супруги составили 15,7 млн рублей. В собственности Пономарева — земельный участок площадью почти 2 тыс. кв. м, дом, а также три квартиры в Испании. В гараже депутата автомобили ГАЗ-21В «Волга», Mercedes Benz CL 63 AMG, Ford S-MAX и квадроцикл CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 800. Супруга депутата владеет земельным участком, жилым домом, нежилым встроенным помещением и нежилым зданием.

Другой единоросс Сергей Чижов по итогам 2019 года сообщил о доходах в 5 млн 178 тыс. 782,04 — по сравнению с 2018 годом его доход возрос незначительно, на сумму около 400 тыс. рублей. В собственности Чижова — земельный участок в 1,2 тыс. кв м и жилой дом площадью более тысячи квадратных метров. Несовершеннолетние дети депутата владеют долями в квартире, доходы двоих детей составили по 183,9 тыс. рублей.

Андрей Марков («Единая Россия») по итогам 2019 года показал доходы в сумму 5 млн 428 тыс. 967,26 — немногим ниже, чем в 2018 году, когда доходы составили 5,5 млн рублей, доход его супруги в 2019 году составил 720 тыс. рублей. В собственности Маркова — два земельных участка, один под индивидуальное жилищное строительство и один садоводческий, а также квартира и нежилое помещение. Супруга владеет тремя земельными участками, жилым строением и имеет долю в квартире. Автомобиля у депутата нет, а супруга владеет Mercedes Benz GLC 200 4Matic.

Татьяна Сапрыкина («Единая Россия») отчиталась о получении в 2019 году 5 млн 449 тыс. 327 рублей, супруг дохода не имел в 2019 году. В 2018 году Сапрыкина отчиталась о доходе в 6,1 млн рублей, и оказалсь единственной среди «воронежцев», кто снизил доходы. В собственности депутата квартира и гараж. Автомобиля Сапрыкина не имеет, в собственности её супруга — Volvo 850 и Toyota Camry.

Сергей Гаврилов (КПРФ) по итогам 2019 года отчитался о доходе в 5 млн 281 тыс. 194,44 руб. — в 2018 году его доходы составили 4,9 млн рублей. В собственности депутата только квартира, а супруга владеет земельным участком, жилым домом и квартирой. В собственности депутата мотороллер ТМ3, супруга владеет Volkswagen Beetle.

Алексей Журавлёв («Родина») в 2019 году получил доход в 5 млн 423 тыс. 654,93, в 2018 году доходы составили 4,7 млн рублей. Собственности у депутата нет.