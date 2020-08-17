Минск, , 10:42 — REGNUM В Минске наблюдается спокойная обстановка, несмотря на призывы оппозиции начать забастовки по всей стране, сообщает 17 августа ТАСС.

Отмечается, что на центральных улицах города наблюдается нормальное движение транспорта. Вместе с тем у некоторых заводов скопились небольшие группы людей, в том числе у Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского тракторного завода (МТЗ).

Выступление демонстрантов пока не сказалось на ситуации в городе — продолжают работать магазины и кафе, скопления сил правоохранительных органов не наблюдается.

Ранее СМИ сообщили, что 17 августа в 10:00 президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ.