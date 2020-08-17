Москва, , 10:29 — REGNUM Правительство РФ выступило против законодательного закрепления 31 декабря выходным днем. Это следует из ответа Минтруда за подписью замглавы министерства Елены Мухтияровой на письмо главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР).

«Перенос 31 декабря в 2020 году на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 Кодекса (Трудового кодекса — ИА REGNUM)», — говорится в документе.

Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовым пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов РФ, которым предновогодний день оставили «рабочим», прогнозирует Нилов.

«Понимать все это, видимо, нужно так: и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит», — отметил Нилов в ТГ-канале.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы от ЛДПР разработали поправки, предполагающие сделать 31 декабря выходным днем.

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