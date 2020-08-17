Минск, , 10:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), сообщает 17 августа РИА Новости.

Отмечается, что глава государства прибыл на предприятие в 10:00 на своем вертолете. Движение автомобилей в районе завода не ограничено, а ближайшие парковки заполнены транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа СМИ сообщили о забастовке на Минском тракторном заводе. Отмечается, что работники покинули свои места и направляются к МЗКТ.

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