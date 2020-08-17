17 августа 2020 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 10:29 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск призвал к диалогу и справедливости в Белоруссии, передает Vatican News (Ватикан). В полдень 16 августа на завершение воскресной молитвы «Ангел Господень» понтифик приветствовал римлян и паломников, собравшихся на площади Святого Петра под окнами Апостольского дворца. Обращаясь к верующим всего мира, Франциск говорил о тяжелых кризисах, охвативших Белоруссию и Ливан. Папа остановился в частности на политических и социальных реалиях возлюбленной Белоруссии, вверив ее народ материнскому покрову Девы Марии: «Я внимательно слежу за ситуацией, сложившейся в этой стране после выборов, и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и законности. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира». Также понтифик заверил в своих молитвах жителей Ливана, пострадавших 4 августа от разрушительных взрывов в столичном порту.

Католический митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал к прекращению насилия. «Мы обеспокоены, причем уже давно, — сказал иерарх. — Мы не знаем, что произойдет завтра. Поэтому я призываю белорусских католиков молиться Пресвятой Богородице, Царице мира. Во время мессы мы также молились о том, чтобы утихли гнев и протесты. Но я призываю и к диалогу всех вовлеченных сторон, чтобы можно было вместе найти мирное решение проблем. Насилие никогда не может быть выходом. Только с помощью диалога можно построить будущее». Кондрусевич рассказал также, что как он ранее обратился к народу с призывом «к справедливому и прозрачному голосованию». «Я попросил избирателей-католиков хорошо изучить программы кандидатов, — пояснил иерарх. — На очередных выборах баллотировались кандидаты абсолютно новые, малоизвестные. Поэтому я попросил быть внимательными к программам, прежде всего в том, что касается положений о семье и нерасторжимости брака, о ценности и защите жизни, общественных проблем и правосудия».

Напряженность в Белоруссии растет, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Белоруссия — важная страна в контексте политической динамики постсоветского пространства и своего рода «молния» на ширинке между Европейским союзом и Россией. Минск поддерживает хорошие, хотя и нестабильные отношения с Москвой, но в то же время старается избегать чрезмерной зависимости от своего соседа. На белорусско-российский диалог в последнее время повлияли несколько споров по коммерческим, энергетическим и будущим интеграционным проектам между двумя странами. Отношения Минска с Брюсселем в большинстве своем отличаются холодностью, даже если иногда открываются некоторые просветы. В прошлом страны-члены ЕС обвиняли белорусские власти в авторитаризме и несоблюдении прав человека. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на протяжении многих лет пытался постепенно сближаться с европейскими государствами, а также избегать чрезмерной зависимости от России. Однако кажется маловероятным, что Минск станет ближе к Брюсселю: Белоруссия глубоко интегрирована в постсоветские политические и военные структуры во главе с Москвой и участвует как в Организации договора о коллективной безопасности (аналог НАТО, возглавляемый Россией), так и в Евразийский экономический союз (международное объединение, аналогичное ЕС). Продолжающиеся протесты могут парадоксальным образом отдалить Белоруссию как от России, так и Европы, что приведет к изоляции страны, уже борющейся с пандемией коронавируса. Белоруссия может столкнуться с хаосом, который грозит ослабить ее и подорвать основы неразвитого гражданского общества. Вышедшая из-под контроля страна способна дестабилизировать как восточные границы ЕС, так и западные регионы России. Это драматический сценарий с тяжелыми социально-экономическими последствиями, которого нужно избежать в общих интересах. Может быть, при авторитетном международном посредничестве.

Католики и православные протестуют против «фальсификации выборов» в Белоруссии, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Белорусские католики запустили в социальных сетях кампанию «Подделка — тяжкий грех». Также около 30 священнослужителей Белорусского экзархата Московского патриархата участвуют в акции протеста «Православные против фальсификаций» результатов президентских выборов в Белоруссии.

Terrasanta.net (Милан, Италия) анализирует, какие последствия будет иметь соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Издание отмечает, что эта сделка, «напыщенно названная «мирным соглашением», как пишут местные и мировые средства массовой информации, содержит пункт, согласно которому Израиль «приостанавливает» свои планы по аннексии части палестинских территорий. Однако внимательные наблюдатели говорят о непоследовательности, которая содержится в нарративах израильской и эмиратской сторон. Премьер Израиля заявляет израильской прессе, сказал, что «нет изменений» в планах аннексии. ОАЭ представляют «немедленное прекращение аннексии» частью соглашения. Сделку между двумя государствами презентовал президент США Дональд Трамп, которому предстоит тяжелая избирательная кампания, как свою значительную победу во внешней политике. И нет никаких сомнений в том, что соглашение — это часть стратегии так называемого «Плана века», который предполагает распад единого арабского фронта и ряд экономических соглашений. В дополнение к обмену послами ОАЭ и Израиль подпишут договоры о сотрудничестве в области туризма, воздушного транспорта, безопасности, телекоммуникаций, технологий, энергетики и здравоохранения — и это лишь основные из них. Стратегия, направленная на заключение аналогичных соглашений также с Саудовской Аравией, Оманом и Бахрейном. Однако соглашение между Израилем и ОАЭ не несет никакой практической пользы для Палестины, судьба которой до сих пор не определена.

Христианская правозащитная группа «В защиту христиан» (IDC) приветствует сделку между Израилем и ОАЭ, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). По словам президента IDC Тофика Бааклини, это соглашение является «историческим шагом в мирном процессе». Он также отметил: «Мы рады, что Израиль приостанавливает планы аннексии новых районов Западного берега, поскольку исторические христианские общины Святой Земли выразили свою озабоченность по этому поводу». Однако, подчеркивает Бааклини, предстоит еще «многое сделать» для продвижения религиозной свободы на Ближнем Востоке, и он надеется, что христиане в этом регионе не будут проигнорированы. «IDC надеется, что это позитивный шаг на пути к установлению справедливого и прочного мира между всеми ближневосточными странами», — сказал президент группы.

США могут конфисковать активы китайских банков, если финансовая война с Китаем достигнет точки невозврата, считает AsiaNews (Рим, Италия). По словам бывшего президента Китайского общества мировой экономики Юй Юндина, Вашингтон способен заморозить активы тех банков, которые ведут бизнес с китайскими политиками или чиновниками, которых преследует американское правительство. В частности, санкции могут последовать в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. По мнению аналитиков, у Пекина мало возможностей противостоять такой угрозе. Некоторые китайские наблюдатели предлагают ускорить интернационализацию юаня, чтобы уменьшить зависимость от платежных систем, в которых доминирует доллар. Однако доля китайской валюты в международных платежах составляет всего 1,76%. Другая мера — поворот вовнутрь, сосредоточение внимания на внутреннем рынке и производстве, что уже приказал сделать председатель КНР Си Цзиньпин. Однако учитывая экономическую взаимозависимость Китая с внешним миром, такой план трудно реализовать.

Папа Франциск продолжает уборку в «польском доме», рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). После разоблачений сексуального насилия со стороны польского духовенства и сокрытия этих фактов, понтифик принял отставку могущественного архиепископа Гданьского Славоя Глуджя на его 75-летие. По правилам, конечно, все католические епископы подают заявление об уходе, когда достигают 75 лет. Однако крайне необычно, чтобы папа принимал такую отставку в день рождения прелата. Это говорит о том, что Франциск хочет послать сигнал, показывающий его серьезность в отношении прекращения «культуры сокрытия» со стороны польской церковной иерархии. Глуджь был фигурантом одного из недавних документальных фильмов о сексуальном насилии священников в Польше. Его показали восхваляющим известного священника-педофила. Архиепископ подвергся критике со стороны видной польской писательницы Барбары Боровецкой, жертвы одного из самых известных польских священников эпохи «Солидарности», покойного отца Генрика Янковского. Статую преподобного в Гданьске свалили с постамента и в конце концов убрали после разоблачений Боровецкой. Писательница была в эйфории, когда узнала об отставке Гвуджя. Она передала несколько писем, которые отправила в Ватикан за последние два года, требуя его отстранения, обвиняя монсеньора в том, что он прикрывал «священников-хищников» и дискредитировал жертв. Папа Франциск уже второй раз за два месяца увольняет польского епископа в тот же день, когда ему исполнилось 75 лет. Также понтифик отстранил еще одного польского епископа в ожидании расследования Ватиканом обвинений. Католическая церковь долгое время была высшим моральным авторитетом в Польше, играя вдохновляющую роль во время оккупации и внешнего правления, поддерживая антикоммунистическое движение солидарности в 1980-х годах, подчеркивает портал. Но недавняя расплата за злоупотребления подорвала ее авторитет. Даже самый знаменитый католик Польши, святой Иоанн Павел II, теперь приобрел «наследие», запятнанное его собственной неспособностью бороться со злоупотреблениями, когда он был папой.

Как полагает The Tablet (Лондон, Великобритания), хорошо финансируемые лоббистские группы и медиа-структуры стремятся повлиять на конклав кардиналов, который избирает папу Римского. Франциск является противовесом популистам националистического толка, под которыми издание подразумевает Дональда Трампа в США, Виктора Орбана в Венгрии и Маттео Сальвини в Италии. Все они стремятся использовать христианские образы и язык в своих политических кампаниях. Но и другой папа, если он будет похож на Франциска, будет продолжать сопротивляться тому, чтобы прицепить церковный фургон к популистской повестке дня. Вот почему ставки на следующий конклав так высоки. Профессор Кристина Штекль из Университета Инсбрука предлагает свой анализ глобальных «культурных войн». Она утверждает, что консервативные христиане разных конфессий объединяются вокруг программы «традиционных ценностей», которая противостоит «либерально-демократической программе защиты меньшинств». Они «очень часто бросают вызов руководству своих Церквей — посмотрите на критику папы Франциска со стороны многих консервативных католиков». Все это означает, что следующий конклав, скорее всего, состоится в очень напряженный момент мировой истории. Момент, когда идет публичная битва за сам смысл христианства, причем меньшинство делает все возможное, чтобы лидер Католической церкви полностью присоединился к кампании противодействия либеральным ценностям. Впрочем, учитывая долгую историю попыток манипулировать кардиналами, механизм проведения выборов понтифика были разработаны так, чтобы противостоять внешнему вмешательству. Франциск уже назначил более половины кардиналов, которые войдут в Сикстинскую капеллу и отдадут свои голоса за его преемника перед внушающей благоговейный трепет фреской Микеланджело «Страшный суд». Он радикально изменил коллегию кардиналов, выбрав пастырей, известных близостью к своим народам и свидетельствами Евангелия. Значительный географический разброс стран, откуда родом кардиналы-выборщики, сам по себе является существенным фактором. Немногие из них разделяют «озабоченности» консервативные лоббистских групп из США. Правда и то, что многие кардиналы-выборщики едва знакомы друг с другом. Многие из них не говорят по-итальянски и не знают, что такое Римская курия. Те, кто надеется повлиять на следующий конклав, пытаются использовать это, предоставляя негативную информацию о кандидатах в понтифики, которые им не нравятся. Но было бы ошибкой недооценивать скорость, с которой новые кардиналы разберутся в тонкой, но жестокой внутренней политике Римской курии, и того, как работает конклав.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ ВатиканаVatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентстваKatolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газетыNasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культурыPolonia Christiana; украинского информационного порталаКатолицький Оглядач; российского католического порталаРускатолик.рф; российской католической газеты«Сибирская католическая газета».