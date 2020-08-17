Женева, Швейцария, , 10:28 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение оказать помощь странам Африки в борьбе с коронавирусной инфекцией на общую сумму 7,1 млрд вон (~$5,9 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 15 августа между представителем посольства Южной Кореи в Женеве и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения.

Известно, что 550 тыс. наборов для диагностики коронавируса будут доставлены в столицу Эфиопии Аддис-Абебу и распределены между странами через логистическую систему ВОЗ.

Напомним, что 6 апреля глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданом Гебреисусом, с которым обсудил способы профилактике и меры борьбы с коронавирусом, а также помощь странам Африки.

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