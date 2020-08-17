Благовещенск, , 10:26 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, столица Амурской области станет последней точкой недельного дальневосточного турне главы правительства.

В Благовещенске премьер-министр 18 августа проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин с 13 августа работает на Дальнем Востоке. Он посетил Чукотку, Камчатку, Колыму и завершит поездку в Благовещенске.

Ранее, в ходе поездки в Магадан, Мишустин побывал в онкологическом диспансере, в Нагаевской бухте, пообщался с рыбаками, посетил парк «Маяк».

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