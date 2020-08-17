Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Правительственный самолет из Тбилиси направлялся в Минск, чтобы доставить в Белоруссию посла Грузии. Данное заявление 17 августа распространила пресс-служба грузинского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с 6 августа посол находился в Грузии. В связи с протестами, которые начались в Белоруссии, главу дипмиссии решено было отправить в Минск.

«Из-за ограничений, действующих для воздушного сообщения с Белоруссией, и необходимостью в кратчайшее время доставить посла в Минск было принято решение отправить его на правительственном самолете», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее в СМИ Грузии появилась информация, что самолет компании Georgia Airways 16 августа вылетел из Тбилиси в Минск, а через час вылетел обратно. Журналисты стали выяснять, в связи с чем был совершен этот полет, а некоторые представители оппозиции стали требовать объяснений от правительства.

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