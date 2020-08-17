Минск, , 10:22 — REGNUM Работники Минского тракторного завода (МТЗ) объявили забастовку и покинули рабочие места. Об этом 17 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МТЗ.

Отмечается, что работники направились к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ), где в настоящее время находится президент Белоруссии Александр Лукашенко. О числе бастующих не сообщается.

Отметим, ранее в белорусских СМИ сообщили, что в 10:00 вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко сел на территории МЗКТ.

Читайте также: Речь Лукашенко на митинге в центре Минска 16 августа: полный текст