Джакарта, , 10:10 — REGNUM Церемония поднятия красно-белого флага в ознаменование 75-летия Республики Индонезия 17 августа 2020 года, будет отличаться от событий предыдущих лет, сообщает информационный портал Medcom.

На виртуальную церемонию Дня независимости Индонезии были приглашены десятки тысяч человек.

«Эта церемония будет отличаться от предыдущих лет, на этот раз мы приглашаем вас принять участие в онлайн-церемонии празднования 75-летия независимости Индонезии», — говорится в заявлении секретариата президента.

Известно, что на самой церемонии будет присутствовать небольшое количество людей, включая президента Джоко Видодо, первую леди страны, вице-президента Маруф Амина и его супругу. Министры, бывшие главы государства, послы присоединятся к онлайн-церемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула позицию страны в отношении Палестины во время телефонного разговора с главой МИД ОАЭ.

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