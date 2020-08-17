Минск, , 10:02 — REGNUM Проигравшая выборы президента Белоруссии оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером.

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера», — сказала она в своем видеообращении, опубликованном в YouTube.

По её словам, самое важное — это независимость республики, которую нельзя потерять ни при каких обстоятельствах.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начали в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

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