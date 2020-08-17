Новосибирск, , 09:57 — REGNUM Число осужденных лиц в системе исполнения наказания Узбекистана составляет 22,9 тыс. человек. Об этом заявил министр внутренних дел Пулат Бобожонов в интервью национальному информационному агентству республики.

По его словам, на 100 тыс. населения приходится 67 осужденных лиц. Министр отметил, что благодаря реформам и либерализации уголовно-исправительного законодательства удалось сократить тюремное население в стране.

Бобожонов добавил, что в Узбекистане работают 43 учреждения исполнения наказания, в том числе 18 колоний закрытого типа и 25 — колонии-поселения. Вместимость колоний составляет 56,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2019 посол США по особым поручениям в сфере религиозных свобод Самуэль Дейл Браунбэк одобрил решение властей Узбекистана закрыть тюрьму «Жаслык».

Читайте ранее в этом сюжете: В новосибирском «Векторе» идут клинические испытания вакцины от COVID-19