Сеул, , 09:58 — REGNUM 14 августа глава Южной Кореи провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

В рамках 35-минутного телефонного разговора Скотт Моррисон высоко оценил усилия Южной Кореи в борьбе с пандемией, отметив, что Сеул стал для Австралии образцом реагирования на заболевание. Он также выразил надежду на то, что в следующем году в честь установления 60-летия установления дипломатических отношений президент Южной Кореи посетит Канберру.

В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что страна продолжает активно бороться с пандемией, поблагодарил представителя Австралии за приглашение, а также призвал присоединиться к Международному институту вакцин (IVI).

Кроме того, представители двух стран договорились расширить сотрудничество в разработке вакцин и способов лечения COVID-19, а также обменялись мнениями относительно возможного расширения списка участников саммита G7.