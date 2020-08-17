Москва, , 09:53 — REGNUM Ситуация вокруг разработки горы Куштау в Башкирии показала необходимость внесения поправок в действующее законодательство, касающихся проведения общественных слушаний, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

«Проблема ещё и в том, что в законодательстве такие ситуации не раскрыты. Есть понятие общественные слушания, но как они должны проводиться, как должны учитывать мнение участников и должны ли учитывать вообще — ничего этого нет. Надо будет готовить и предлагать поправки», — отметил Николаев в ТГ-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что ситуация, сложившаяся на Куштау, является стопроцентой недоработкой руководства региона.

«Радий Хабиров поступил мудро. Не надо спешить с принятием решений в отношении использования Куштау», — считает Николаев.

Основная ошибка, которая привела к взрывоопасной ситуации, традиционна, рассуждает депутат, надо сначала разговаривать с людьми, а потом уже принимать решения.

Ранее протестующих против добычи соды на шихане поддержали деятели шоу-бизнеса, в частности Юрий Шевчук и Максим Галкин.

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