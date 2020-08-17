Саратов, , 10:47 — REGNUM Стали известны сведения о доходах, расходах и имуществе за 2019 года руководства Саратовской области. Соответствующие сведения размещены пресс-службой регионального правительства.

Так, за прошедший год губернатор Валерий Радаев задекларировал доход более 3,9 млн рублей. Его супруга — свыше 202 тыс. рублей. Согласно документу, у главы области имеется в собственности катер «Boulton 22 Skiff». Недвижимостью владеет супруга Радаева — жилой дом площадью 306,2 кв. м и земельный участок 1000 кв. м.

В 2018 году Валерий Радаев заработал порядка 3,29 млн рублей, его жена задекларировала — 192 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов за 2019 год заработал свыше 8,8 млн рублей, что на 0,3 млн рублей больше показателя 2018 года.

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