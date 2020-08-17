Москва, , 09:43 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал власти Башкирии к цивилизованному решению вопроса о целесообразности добычи соды на горе Куштау, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

«Полагаю, что вопрос о целесообразности разработки соды в этом месте должен быть ещё раз внимательно изучен. Направлю обращение по этому вопросу в Росприроднадзор», — пообещал Миронов.

Он считает неприемлемым применение насилия к защитникам Куштау, вовлечение в конфликт правоохранительных органов.

«Подобные вопросы нужно обсуждать на площадке Государственного Собрания-Курултая и Общественной палаты Республики Башкортостан», — полагает парламентарий.

Он подчеркнул, что гора Куштау — природный памятник не только Башкирии, но и всей России.

«К сожалению, годы рыночной «золотой лихорадки» вызвали у многих людей помутнение рассудка», — заключил Миронов.

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