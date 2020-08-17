Киев, , 09:42 — REGNUM Украина инициировала в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрение декларации, касающейся событий в Белоруссии. Об этом написала глава украинской делегации, депутат Верховной рады Елизавета Ясько 16 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я инициировала Белорусскую декларацию — документ, где мы даём оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации», — отметила Ясько.

В документе сказано, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы, якобы не соответствуют международным избирательным стандартам, поскольку проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан.

Авторы декларации призвали власти Белоруссии отпустить всех задержанных участников беспорядков, а также начать «мирный диалог» между всеми сторонами избирательного процесса.

Помимо большинства членов украинской делегации в ПАСЕ, документ поддержали отдельные представители эстонской, литовской и латвийской делегаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко открыто поддержал белорусскую оппозицию в социальных сетях, а возле мэрии Киева повесили флаг белорусских коллаборационистов.