Уфа, , 09:53 — REGNUM Текущий год, как и следующий год станут очень сложными в плане экономического состояния как Башкирии, так и всей России. Об этом 17 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве региона рассматривая сложившуюся ситуацию на Куштау.

Радий Хабиров попросил главу Ишимбайского района особо посмотреть на ситуацию в его районе. Ведь если жители деревень, которые расположены вокруг шиханов, так относятся к власти, нужно задуматься: значит не было до конца оказано им внимание.

Глава Башкирии сообщил, что проезжая по этому району увидел, что дороги там находятся в очень плохом состоянии. И хотя места там красивые, необходимо заниматься районом.

«Этот год, и 2021 год будут невероятно сложными в плане экономического состояния республики и вообще в целом страны», — подчеркнул Хабиров и отметил, что доходы падают, поэтому многие планы реализованы не будут.

Также Хабиров подчеркнул, что все противоправные действия должны пресекаться, поскольку жесткие нападения на сотрудников полиции является перебором и нельзя позволять делать это.

Ранее глава региона сообщил о том, что сложившаяся ситуация на Куштау является недоработкой руководства Башкирии.

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