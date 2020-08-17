Сеул, , 09:32 — REGNUM В период с 18 по 28 августа военные США и Южной Кореи проведут совместные учения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Известно, что первоначально учения по отработке взаимодействия при разрешении кризисных ситуаций планировалось провести с 11 по 14 августа, а основную часть учений — с 16 августа, однако в связи с ростом случаев заражения в столичном регионе и выявления коронавируса у некоторых военнослужащих, принимающих участие в маневрах, план проведения учений был пересмотрен.

Отмечается, что учения пройдут в сокращённом масштабе. Кроме того, запланированная проверка оперативных возможностей Сеула самостоятельно управлять своими войсками в военное время также отложена.