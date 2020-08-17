Яунде, , 09:46 — REGNUM На прошлой неделе вооруженные силы Камеруна арестовали несколько сотен человек в северо-западном и юго-западном регионах страны по подозрению в убийстве по меньшей мере 13 гражданских лиц, включая сотрудников гуманитарных организаций. Об этом передает VOA Swahili.

Правительство обвинило в гибели людей сепаратистов, а посольство США в Яунде осудило «ужасные и бессмысленные» нападения вооруженных сепаратистов.

Однако Принс Экоссо, глава оппозиционной Объединенной Социал-демократической партии, заявил, что аресты — это чрезмерная реакция на убийства.

«Люди Юго-Запада и Северо-Запада не должны продолжать так страдать», — сказал Экоссо. «Не должно быть коллективных арестов. Предполагается, что должно быть проведено систематизированное расследование, поиск виновных и привлечение их к ответственности. Вы не накажете невинных людей за преступление другого человека».

Двадцатисемилетняя Пруденс Эгбе рассказала, что в четверг, 13 августа, военные совершили налет на несколько кварталов города Муюка, расположенного на юго-западе страны. Она рассказала, что после насильственного обыска их семейного дома, военные арестовали ее старшего брата, который водит мотоцикл, и обвинили его в пособничестве сепаратистам.

«Они пытали его, — сказала Эгбе. — Он просто возит людей на рынок и привозит обратно. С тех пор как его арестовали, мы даже не знаем, через что он проходит».

В правительстве признали, что в Муюке были арестованы люди, но не сообщили подробностей.

Бернард Окалия Билай, губернатор англоязычного юго-западного региона, где находится Муюка, отрицал, что население подвергается жестокому обращению. Он сказал, что мирные жители счастливы, что военные защищают их от варварских боевиков-сепаратистов.

«Население сейчас реагирует положительно, — сказал Билай. — Они сотрудничают с силами правопорядка, чтобы осудить тех, кто нарушает порядок на их территории».

С 2016 года сепаратисты ведут борьбу за отделение северо-западного и юго-западного регионов, где преобладающим языком является английский, от остальной части Камеруна и его франкоязычного большинства. По данным Организации Объединенных Наций, в результате четырехлетнего конфликта погибли более 3000 человек, и еще 500 000 человек были перемещены.