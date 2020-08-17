Париж, , 09:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, которому он подтвердил, что возобновление мирных переговоров на Ближнем Востоке остается «приоритетом», передает BFM TV.

Глава Франции заявил об этом через три дня после объявления о соглашении о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), приветствуемом Парижем.

«Я разговаривал с главой Палестины Махмудом Аббасом. Я сказал ему о своей решимости работать во имя мира на Ближнем Востоке», — написал глава французского государства в Twitter.

«Возобновление переговоров для достижения справедливого решения, уважающего международное право, остается приоритетом», — добавил Эммануэль Макрон.

Глава Палестины отметил, что ОАЭ, как и любая другая страна в этом отношении, не могут говорить за палестинский народ.

Эммануэль Макрон пригласил Махмуда Аббаса в Париж для «консультаций» по «палестинскому вопросу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции призвал Евросоюз «продолжать мобилизацию»вместе с «сотнями тысяч»людей, выступающих в Белоруссии.

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