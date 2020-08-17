Вашингтон, 17 августа 2020, 09:14 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил с новым президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером ситуацию в Венесуэле, сообщает пресс-служба Госдепа.
Отмечается, что встреча произошла в столице Доминиканской Республики — городе Санто-Доминго. Стороны обсудили возможности для укрепления связей между двумя странами.
«Также обсудили усилия, направленные на достижение общей цели — мирного перехода к демократии в Венесуэле», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, на всеобщих выборах в Доминиканской Республике, которые прошли в начале июля, 18 из 32 мест в Сенате получают однопартийцы избранного президента Луиса Абинадера из левоцентристской Современной революционной партии.
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