Киев, , 09:48 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко поддержал протестующих в Белоруссии. Соответствующее фото появилось 16 августа на странице политика в социальной сети Instagram.

На фотографии изображён бело-красный флаг белорусских коллаборационистов, поднятый у здания киевской мэрии. В подписи под фото Кличко поместил лозунг белорусской оппозиции «Жыве Беларусь!».

Напомним, в Белоруссии продолжаются митинги оппозиции против действующей власти. Ранее протестующих открыто поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Отметим, президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не выражал поддержку так называемым «жёлтым жилетам», протестовавшим против Макрона.

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