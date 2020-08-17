Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Вашингтон будет уделять предстоящим парламентским выборам в Грузии много внимания, и они должны пройти лучше, чем это происходило раньше. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», 16 августа заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

«Избирательная реформа принята, а теперь нужно её задействовать. Очень важно, чтобы люди могли проголосовать свободно, без запугивания. Искренне надеюсь, что это будут улучшенные выборы по сравнению с предыдущими», — сказала американский дипломат.

Она также отметила, что Грузии необходимы прозрачные и справедливые выборы.

Напомним, в июне и июле в конституцию Грузии и в избирательное законодательство были внесены ряд изменений. В ходе выборной реформы было сокращено количество депутатов-мажоритарщиков в парламенте с 73 до 30. По партийным спискам будет избираться вместо 77 народных избранников — 120.

Читайте ранее в этом сюжете: 33% жителей Грузии поддерживают правящую партию – опрос

Читайте развитие сюжета: Лидер «Европейской Грузии»: «Необходимо коалиционное правительство»