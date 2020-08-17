Токио, , 09:01 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 17 августа совершает однодневный медицинский осмотр, сообщает информационное агентство Kyodo. Визит Абэ в больницу происходит после того, как государственный деятель Акира Амари заявил в одной из телепередач, что премьер-министру «нужен отдых».

65-летний премьер проходит регулярные медицинские обследования раз в 6 месяцев. Последнее было 13 июня. Однако, по словам сотрудника больницы, потребовалось дополнительное обследование.

Более 50 корреспондентов из разных СМИ собралось около больницы, когда туда приехал Абэ. Это беспокойство вызвано тем, что в начале августа один еженедельный журнал сообщил о резком ухудшении здоровья премьер-министра.

Напомним, что в 2007 году, после первого года на посту премьер-министра, Синдзо Абэ был вынужден уйти в отставку из-за кишечного заболевания. Тогда он был госпитализирован на следующий день после объявления о намерении уйти.

Сейчас оппозиционные партии и СМИ Японии пристально следят за здоровьем главы государства. Отмечают, что последнее время Абэ не проявлял особенной политической активности и появлялся только на пресс-конференциях, проводимых по торжественным случаям.

Некоторые оппозиционные депутаты заявляют, что в случае ухудшения здоровья Абэ, его нужно немедленно заменить, потому что во время борьбы с вирусом в стране не должно быть политического вакуума.