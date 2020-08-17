Москва, , 08:48 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») считает, что главным конкурентом президента США Дональда Трампа является не кандидат от демократической партии Джозеф Байден.

«Главный конкурент Трампа вовсе не Байден, а чувство тревоги и страха, нагнетаемое в американском обществе демократами с помощью СМИ. Демпартия в предвыборной борьбе действует по методу Хичкока, она пугает избирателей», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев существенно сократил отставание по популярности от своего наиболее вероятного соперника на выборах от демократов Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют опубликованные накануне результаты соцопроса, проведенного в период с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу CNN.