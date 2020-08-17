Киев, , 08:46 — REGNUM На Украине могут перенести проведение местных выборов, если более 50% страны окажется в «красной» зоне карантина. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 16 августа в эфире телеканала «Украина 24».

«Если… 50% территории будет в «красной зоне», то это будет основанием для того, чтобы серьёзно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — рассказал он.

Ляшко отметил, что Украина будет ориентироваться на опыт Польши, которая переносила президентские выборы из-за пандемии коронавируса.

По его оценке, о судьбе местных выборов на Украине можно будет говорить, исходя из эпидемиологической ситуации в начале октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВСУ зафиксировали 33 случая заражения коронавирусом. Всего в больницах находится 12 украинских силовиков.

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