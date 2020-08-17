Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден в случае своего избрания едва ли пойдет на улучшение отношения США и Северной Кореи, об этом заявил старший научный сотрудник по безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 16 августа в The National Interest.

«Стремление президента Дональда Трампа добиться сближение с Северной Кореей явно зашла в тупик, хотя в случае его переизбрания может быть предпринята еще одна попытка дать новый толчок процессу», — подчеркнул Карпентер.

«Вопреки расхожему мнению, Джо Байден с меньшей, а не большей вероятностью, чем Трамп, снизит напряженность в отношениях с Пхеньяном», — добавил он.

Дело в том, что еще в январе 2020 года Байден утверждал, что не будет встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, пока тот не выполнит ряд «предварительных условий» по отказу от элементов своей ядерной и ракетной программ. Напарница Байдена по выборам Камала Харрис заняла примерно такую же позицию.

При этом если требовать от Пхеньяна конкретных уступок перед очередной встречей на высшем уровне, может получиться так, что ни о каких плодотворных переговорах не будет идти и речи. По сути, настаивая на том, что КНДР должна пойти на ядерное разоружение, Вашингтон ставит крест на стремлении Трампа добиться сближения с Пхеньяном.

«Лидеры Северной Кореи считают, что ядерный арсенал — их единственное надежное средство удержать Соединенные Штаты от мысли о насильственной смене режима, которую Вашингтон применяет против ряда других стран», — отметил американский эксперт.

Кроме того, Байден, даже если он и захочет пойти по стопам Трампа в этом вопросе, может столкнуться с противодействием не только однопартийцев-демократов, но и членов Республиканской партии, которые были не особо довольны выбранному Трампом северокорейским курсом.

В сложившихся условиях, заключает Карпентер, лучшее на, что можно надеяться, — это продолжение бесполезной политики десятилетий требований от Пхеньяна того, чтобы он отказался от ядерного оружия.