Магас, , 08:37 — REGNUM В Ингушетии получила отставку министр здравоохранения республики Зарема Льянова. Её заявление об освобождении от должности по собственному желанию было подписано главой субъекта Махмудом-Али Калиматовым. Причину отставки в пресс-службе главы региона не уточнили.

«Указом главы Ингушетии от исполнения обязанностей министра здравоохранения республики по собственной инициативе освобождена Зарема Льянова. О назначении нового руководителя будет сообщено позднее», — говорится в сообщении.

Напомним, Зарема Льянова возглавляла минздрав Ингушетии с сентября 2019 года. До этого она в течение двух месяцев исполняла обязанности министра здравоохранения. Ранее еще четыре года она трудилась в должности заместителя главы ведомства.