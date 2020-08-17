Тбилиси, , 09:00 — REGNUM Самолет компании Georgia Airways совершил спецрейс по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси 16 августа. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Митинг в Минске. 16 Август Максим Шикунец

Журналисты решили проверить информацию, распространившуюся в соцсетях, что в Белоруссию якобы летала президент Грузии Саломе Зурабишвили. В администрации главы государства категорически опровергли эти сообщения.

Сообщается, что корреспонденты от нескольких телекомпаний в Тбилисском аэропорту пытались заснять пассажиров спецрейса, но охрана никого не подпустила. Представители оппозиции стали требовать официальных разъяснений от властей.

«Мне интересно, и правительству придется отвечать, что делала в Минске правительственная делегация в то время, когда весь мир, западные лидеры, США, европарламентарии, страны большой семерки, говорят, что борьба белорусского народа за свободу, это очень важно», — заявила журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске и ряде городов Белоруссии противники действующего президента страны Александра Лукашенко проводят митинги.

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