Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM Двое депутатов Государственной думы от Бурятии Николай Будуев и Алдар Дамдинов (оба представители «Единой России») нарастили свои доходы за 2019 год примерно на 500 тыс.

Первый заработал в прошлом году чуть более 5,3 млн рублей (в 2018-м — около 4,8 млн). За год у него появилась собственная квартира на 68,5 кв. метров, а также остались доля в ещё одной квартире площадью 66,5 квадратов и автомобиль «Toyota Camry». Кроме того, в пользовании на срок депутатских полномочий у него имеется квартира на 82,9 кв. метра.

Его коллега за прошлый год также заработал около 5,3 млн рублей. У него есть дом на 134 квадрата, общая с супругой квартира площадью в 58,4 кв. метра, а также участок земли на 10 соток. Также Алдар Дамдинов имеет в пользовании квартиру на 168,6 кв. метров. Ездит он на автомобиле «Nissan X-Trail».

Супруга депутата также нарастила свои доходы с 654 тыс. в 2018 году до 962 тыс. в 2019-м. У неё нет собственной машины, а из недвижимости имеется участок земли на 800 квадратов, а также доля в квартире.

Читайте также: Сенаторов от Бурятии тянет к земле, а депутат Госдумы продал свои «Жигули»