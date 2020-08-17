Москва, , 08:05 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко может проиграть оппозиции.

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, сегодня «главные битвы» разворачиваются в сфере информации. При этом «примитивизм в поддержке власти», помноженный на уход от волнующих общество острых тем, является верным рецептом информационного проигрыша оппозиции.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов, в результате которых победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что целью Лукашенко, по его словам, является сохранение независимого и стабильного государства.

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