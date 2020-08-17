Пекин, , 08:08 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита в режиме видеосвязи по иранской ядерной проблеме приветствуется Китаем. Об этом 17 августа заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слов приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

«Китай приветствует инициативу президента Путина провести видео-саммит по иранской ядерной проблеме и высоко оценивает усилия России по ослаблению напряженности по иранской ядерной проблеме и укреплению региональной безопасности», — приводит пресс-служба МИД КНР слова Лицзяня.

Также он указал, что Китай всегда твердо поддерживал ядерное соглашение Ирана и был привержен в деле поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке, а кроме того, китайская сторона готова и в дальнейшем в тесной связи и координации с остальными сторонами содействовать продвижению политического урегулирования иранской ядерной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа, президент России Владимир Путин заявил, что Москва полностью привержена Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и предложил в ближайшее время провести видео-саммит глав государств — постоянных членов СБ ООН с участием Германии и Ирана.