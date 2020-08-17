Париж, , 08:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз «продолжать мобилизацию» вместе с «сотнями тысяч» людей, выступающих в Белоруссии, сообщает Le Figaro.

«Европейский cоюз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч жителей, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета», — заявил президент Франции в Twitter.

Ранее Европейский союз согласился на санкции против белорусских чиновников, связанные с репрессиями или фальсификациями на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в крупных городах Белоруссии, а также в Минске проходят митинги противников действующего президента Александра Лукашенко.

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