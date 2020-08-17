Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Существенное возрастание популярности действующего президента США Дональда Трампа в сравнении с его наиболее вероятным соперником по президентской гонке Джозефом Байденом показали результаты опроса, проведённого службой SSRS по заказу телекомпании CNN. Данные были опубликованы 16 августа.

Опрос проводился на территории США в период с 12 по 15 августа, в нём приняли участие около 1,1 тыс. потенциальных избирателей. Респондентам был задан вопрос, кого из кандидатов на пост главы государства они бы поддержали, если бы выборы состоялись сейчас.

50% респондентов поддержали кандидатуру Байдена, и сенатору Камале Харрис, которая стала кандидатом в вице-президенты от Демократической партии. 46% отдали предпочтение действующему президенту США Трампу и вице-президенту Майклу Пенсу. 1% опрошенных сообщили, что поддержали бы любую другую кандидатуру, 2% респондентов заявили, что не стали бы поддерживать ни одну из кандидатур. Ещё 1% граждан отказались отвечать на вопрос.

Результаты предыдущего опроса показали поддержку Байдена 55% потенциальных избирателей, Трампа поддержал 41% респондентов. Таким образом, Трампу удалось существенно сократить отставание по популярности от своего основного соперника по предстоящей президентской гонке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным опроса, проведённого телеканалом Fox News, Байден опережает по популярности Трампа на восемь процентных пунктов.

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