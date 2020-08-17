Иерусалим, , 03:04 — REGNUM Удар по наблюдательным пунктам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесла армия обороны Израиля. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Twitter.

Поясняется, что танки армии обороны Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на провокационные действия действия палестинцев. Уточняется, что в течение дня в сторону Израиля из сектора Газа палестинцы осуществляли запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.

Также отмечается, что десятки палестинцев провоцировали массовые беспорядки у стены безопасности на границе с Израилем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неоднократных запусках палестинцами воздушных шаров-бомб из Газы в израильскую сторону. Армия Израиля отвечает на запуск шаров ударами по военной инфраструктуре ХАМАС.

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