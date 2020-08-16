Вашингтон, 16 августа 2020, 23:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подверг критике консервативный телеканал Fox News. Об этом 16 августа он сообщил на своей странице в Twitter.
«Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным», — отметил глава Белого дома.
По мнению Трампа, телеканал стал распространять ложные новости с еще большим усердием, чем телеканала CNN.
Президент порекомендовал своим сторонникам перестать смотреть Fox News и переключиться на канал One America News Network.
Напомним, телеканал Fox News является одним из наиболее влиятельных телеканалов США среди сторонников Республиканской партии. Тем не менее, Трамп, начиная с конца 2019 года, регулярно критикует его.