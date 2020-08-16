Минск, , 23:01 — REGNUM Информация о задержаниях на акциях протеста активистов, несогласных с официальными итогами голосования на президентских выборах в Белоруссии, не подтверждается в Минске. Об этом 16 августа сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова корреспонденту ТАСС.

По ее словам, информации о задержаниях в оперативно-дежурной службе нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Мария Колесникова, которая является главой штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, заявила о планах подать в суд на сотрудников правопорядка.

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