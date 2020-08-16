Минск, , 22:42 — REGNUM Протестующие в столице Белоруссии, городе Минск покинули центр города и направились по разным районам. Об этом 16 августа сообщают местные СМИ.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

Небольшое количество манифестантов все же остается на проспекте Независимости. Как отмечают журналисты, среди них много молодежи.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, когда были оглашены предварительные результаты президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.