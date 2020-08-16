Анкара, , 22:24 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о договоренностях с властями США о продолжении переговоров по ситуации в Ливии. Об этом 16 августа он сообщил во время общения с журналистами.

Решение было принято во время встречи Чавушоглу со своим американским коллегой Майклом Помпео, прошедшей в Доминиканской Республике.

«Мы с Помпео обсудили ситуацию в Ливии и решили продолжить консультации на уровне экспертов», — отметил турецкий дипломат.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был убит законный лидер страны Муаммар Каддафи. В настоящее время страна расколота на несколько противоборствующих анклавов.