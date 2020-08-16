Минск, , 19:32 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не является «оппонентом» для представителей оппозиции. Об этом 16 августа в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила Мария Колесникова, которая является соратницей кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он (Александр Лукашенко) нам уже не оппонент», — заявила она у стелы «Минск — город-герой», отвечая на вопрос о дальнейших действиях оппозиции, с учетом, что действующий глава страны не намерен уходить в отставку.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников перед Домом правительства на площади Независимости заявил, что 80% голосов, отданных за него во время выборов, нельзя сфальсифицировать.

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