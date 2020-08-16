Вашингтон, , 19:29 — REGNUM В России не осталось целей для новых санкций со стороны Соединенных Штатов, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в эфире NBC.

«Что касается России, мы ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции», — сказал советник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Так, уточнил он, власти США при президенте Дональде Тармпе направили противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине, ввели санкции против «Роснефти», «приложили все усилия, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома заявил, что в России уже столько организаций находятся под санкциями США, что новые ограничительные меры применять не к кому.

Отметим, политические противники Трампа регулярно обвиняют его в сотрудничестве с Россией, а Москву обвиняют в прямой поддержке Трампа.

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