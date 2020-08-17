Бишкек, , 09:49 — REGNUM «Впервые в истории Киргизии у молодых политиков появился шанс оказать в парламенте. Последствия пандемии коронавируса обернулись тяжелым кризисом для страны и мы не скоро из него выберемся. Нужны новые лица, с новыми взглядами и сценариями выхода из сложившейся ситуации», — киргизский политолог Марат Казакбаев, рассказал ИА REGNUM о предвыборной обстановке в Киргизии.

По мнению эксперта, последствия пандемии коронавируса «скажутся на политических процессах в стране».

«Часть государственных структур в Киргизии показала свою беспомощность в период пандемии. В стране появились новые лидеры, которые взяли на себя колоссальную часть нагрузки по выводу республики из коронавирусного кризиса. Часть этих молодых людей и организаторов молодежных движений пока не объявляют о начале своей политической карьеры, но, возможно, сделают это в ближайшее время», — сказал политолог.

Казакбаев уверен, что помимо волонтерства, на руку «молодым политикам может сыграть растущее недовольство среди электората».

»Сейчас пик кризиса миновал. Но еще в прошлом месяце в стране сохранялся существенный уровень заражаемости вирусом и было большое количество пострадавших. Этот кризис не может пройти незамеченным, тем более в период, предшествующий выборам в парламент. Избиратели запомнят тех, кто помогал им, а кто промолчал и сделал вид, что ничего не происходит», — подчеркнул он.

Выходом из сложившейся ситуации эксперт видит в частичной замене кадров на всех уровнях государственного аппарата.

«Сейчас самое время задуматься о том, кто пройдет в парламент и возьмет на себя работу над ошибками, допущенными депутатами прошлого созыва и членами правительства. Такие люди есть. Может быть впервые в истории Киргизии у молодых политиков появился шанс оказать в парламенте. Последствия пандемии коронавируса обернулись тяжелым кризисом для страны и мы не скоро из него выберемся. Нужны новые лица, с новыми взглядами и сценариями выхода из сложившейся ситуации», — резюмировал он.

Читайте также: Коронавирус смешал все карты: Киргизия готовится к парламентским выборам